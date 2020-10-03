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В России за сутки более 9 тысяч человек заразились коронавирусом

11:00
  • суббота
  • 03 октября 2020

Наблюдается рост числа заболевших

За сутки в России зафиксировано 9 859 случаев заражения коронавирусом, это максимум с 15 мая. С начала пандемии выявлено 1 204 502 человека с COVID-19.  В Москве зарегистрировано 2 884 больных, всего в столице выявлено 300 613 инфицированных.
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На этой неделе в России, как и во всём мире, продолжился рост числа ежедневно выявляемых больных. Больше всего их, как и во время весеннего пика пандемии, регистрируется в Москве. Столичные власти обратились к пожилым гражданам оставаться дома и не выходить без надобности на улицу. Руководителям компаний рекомендовано перевести не менее 30% своих сотрудников на удалёнку.

Также москвичам напомнили о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологического режима и социальной дистанции. В общественных местах следует носить средства индивидуальной защиты. От того, как граждане будут выполнять эти правила, зависит введение дополнительных ограничительных мер. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице близкой к критической.

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