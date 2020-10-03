В Москве за сутки вылечились от коронавируса 1069 человек

Но растёт и число заболевших

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 069 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 252 087.

В Москве растёт число госпитализаций пациентов с коронавирусом. Такая же тенденция наблюдается практически во всех европейских столицах. Пока у города есть в запасе медицинские резервы для приёма новых больных. Тем не менее, Москва готова к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации: создаются дополнительные мощности, которые позволят держать ситуацию под контролем.

По данным на 2 октября, в России диагноз COVID-19 поставлен 1 194 643 пациентам, умерли с начала пандемии 21 077 человек. В Москве больных зарегистрировано около 298 тысяч, в мире более 34 миллионов человек инфицированы коронавирусом, умерло около 1,1 миллиона человек.

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