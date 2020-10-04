Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 35 миллионов

Вирус убил более миллиона человек

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло психологическую отметку в 35 миллионов, скончались от осложнений более миллиона человек. 33 миллиона больных было зарегистрировано на этой неделе – в понедельник, 28 сентября; а 34 миллиона заражённых насчитывалось уже через три дня - 1 октября. Таким образом, прирост заболевших за неделю составил более двух миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, больше всего заболевших в США – 7,4 миллиона человек, там умерло от осложнений болезни более 209 тысяч.

На втором месте находится Индия, там зарегистрировано шесть с половиной миллионов заболевших, третью строчку занимает Бразилия с 4,9 миллиона инфицированных. Россия находится на четвёртом месте: в нашей стране с начала пандемии выявлено более 1,2 миллиона заболевших. Меньше всего больных зарегистрировано в Гренаде (24 человека), Лаосе (23 заболевших), в Сент-Китс и Невисе (19 больных).

Ситуация с коронавирусом в мире остаётся сложной. Практически во всех странах наблюдается рост числа заболевших. Эксперты связывают это с окончанием отпусков и сезонной активностью вируса. Вакцина от COVID-19 разработана и применяется пока только в России.

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