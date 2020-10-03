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Заболевшим COVID-19 москвичам бесплатно предоставят лекарства

10:01
  • суббота
  • 03 октября 2020

Об этом сообщил Сергей Собянин

Мэр Москвы сообщил о значительном расширении в столице программы бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19. Все, кто лечится на дому, получат недавно зарегистрированные в России препараты "Арепливир" и "Коронавир", а также приборы для измерения уровня кислорода в крови, написал на своём сайте Сергей Собянин.
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Кроме того, для профилактики возможных осложнений пациентам со среднетяжёлым течением болезни будут выписываться антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов.

Дефицита необходимых для лечения на дому лекарств и медицинских приборов нет, они закуплены в достаточном количестве, но решение об их назначении и выдачи принимают только лечащие врачи, указал Собянин.

В последние дни в Москве, как и во всём мире, увеличилось число ежедневно выявляемых случаев коронавируса. Власти попросили пожилых москвичей оставаться дома, а руководителей предприятий и организаций перевести треть сотрудников на удалёнку.

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