На Камчатке расследуют случаи массовой гибели морских животных

Они выбрасываются на берег

Настоящая экологическая катастрофа на Камчатке. Побережье Авачинского залива в одночасье стало кладбищем для морских животных и рыб. Пострадали и люди. Оказалось, в воде серьезно превышена концентрация фенола и нефтепродуктов. Откуда пошло загрязнение, только предстоит выяснить. Полпред президента на Дальнем востоке Юрий Трутнев поручил властям региона срочно устранить последствия и наказать виновных.

Несколько дней назад местные жители обратили внимание на поведение морских котиков. Погружаться в океан те явно не хотели, вместо этого подолгу находились рядом с водой. Вскоре одну из особей нашли на побережье. От различных недугов страдают не только животные. Тревогу в середине недели забили сёрферы, у которых на Халактырском пляже свой лагерь, сообщает "ТВ Центр".

Необычные симптомы начали замечать ещё несколько недель назад: вылезая из воды жаловались на сильную резь в глазах. Значения, впрочем, сначала не придали. Списывали всё на солнечные ожоги, тем более, что внешне океан не менялся.

Процесс восстановления у всех пострадавших протекает по-разному. Кто-то совсем оправился, других продолжает мучать проблема с глазами. Ничего похожего сёрферы раньше не замечали. После десятка постов в социальных сетях ситуацией заинтересовались в правительстве Камчатского края. На пляжи экстренно выехали сотрудники Росгидромета. Первые показания проб воды - неутешительные.

"Мы получили результат, что во всех трёх пробах есть превышение содержания нефтепродуктов: почти в два раза фенола превышено. Что-то произошло, действительно. Что именно - сказать невозможно. Будут проводиться проверки. Мы просим всех воздержаться от нахождения в воде", - заявила внештатный советник губернатора Камчатского края по вопросам развития туризма Екатерина Емец.

Среди возможных причин загрязнения называют сброс нефтепродуктов с проходящих мимо кораблей. Недавно регион пережил несколько штормов. Вероятно, так вещества и оказались в районе береговой линии. Масштаб бедствия пока выясняется, впрочем, уже ясно, что морским обитателям причинён существенный вред. По факту загрязнения океана местная прокуратура начала проверку.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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