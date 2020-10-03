В России начались рейды по поиску нарушителей санитарного режима

Растёт число заболевших COVID-19

В России серьёзно усиливают контроль за соблюдением санитарных мер из-за роста числа больных коронавирусом. Увеличение числа заболевших, в частности, происходит из-за несоблюдения элементарных мер безопасности. Многие по-прежнему ходят без масок, а если носят, то не по правилам.

В регионах продолжаются рейды по выявлению нарушителей. В Новокузнецке, несмотря на режим повышенной готовности, покупатели в продуктовых магазинах жалуются на продавцов без масок. Роспотребнадзор сейчас проводит проверки в местах массового скопления людей - магазинах, банках и ресторанах, сообщает "ТВ Центр".

В центре Москвы закрыли популярный бар. Система вентиляции там не соответствовала мерам безопасности в период эпидемии. Оснований для введения более жестких COVID-ограничений, по словам главного инфекциониста страны Владимира Чуланова, пока нет. Но ситуация по-прежнему напряжённая.

Уже с новой рабочей недели треть сотрудников офисов в Москве обязаны уйти на удаленный режим. Власти столицы в свою очередь увеличат перечень бесплатных лекарств для больных коронавирусом. Об этом в своем блоге написал мэр Сергей Собянин. Больным на дому также бесплатно предоставят приборы для измерения уровня кислорода в крови.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"