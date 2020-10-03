Заболевшего Трампа доставили в военный госпиталь

Президент США заразился коронавирусом

Заболевший коронавирусом президент США госпитализирован. Дональд Трамп проходит лечение в военно-медицинском центре в Мэриленде и продолжает работать. Состояние главы Белого дома его врач оценивает как очень хорошее. Американский лидер подтвердил это на своей странице в Twitter.

Стало известно, что вирус обнаружен также у главы предвыборного штаба Трампа и нескольких сенаторов-республиканцев. США по-прежнему лидирует по количеству заболевших - их более семи миллионов. Следом идут Индия и Бразилия, сообщает "ТВ Центр".

Непростая ситуация и в Европе. С 3 октября полностью изолирована столица Испании. Покидать Мадрид без крайней необходимости запрещено. Жёсткие ограничения введены на севере Британии. Число инфицированных в мире превысило 34 с половиной миллиона.

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