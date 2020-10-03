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Азербайджан ведёт обстрел жилых районов Степанакерта

13:16
  • суббота
  • 03 октября 2020

Есть раненые

В Нагорном Карабахе не стихает канонада. Снаряды разрываются в Степанакерте, из столицы непризнанной республики все чаще поступают данные о раненых среди мирного населения. Несмотря на заявления Баку и Еревана о готовности к диалогу, приступить к дипломатическому урегулированию пока не удаётся.
Алиев назвал главное условие перемирия в Карабахе

Кадры атаки на самолет азербайджанских ВВС публикует армянское Министерство обороны. Сообщается, что сбит АН-2 "Кукурузник". В военном ведомстве отмечают: противник наступает по всему фронту. Тяжёлая ситуация на южном и северном направлениях. Под ударом Степанакерт. Это последствия ночных обстрелов. Работала крупнокалиберная артиллерия.

Министерство обороны Азербайджана все данные армянской стороны опровергает и заявляет, что противник, напротив, обстреливает населенные пункты на линии соприкосновения. Есть погибшие среди гражданских. Ситуация на фронте остается напряжённой, но армия Азербайджана держит её под контролем. На фоне воинственной риторики, президент Алиев назвал свои условия прекращения огня. Глава государства против эскалации конфликта.

У Армении много причин не желать мира. Но условие для его наступления только одно - армянские военные должны быть выведены со всех территорий.

После этих слов Алиева Минская группа ОБСЕ подтвердила свой статус. Ранее международные посредники предложили ввести гуманитарное перемирие для того, чтобы стороны смогли забрать погибших с поля боя.

Немаловажным остается вопрос участия в локальном конфликте наёмников из Сирии. Ряд стран уже сообщили, что располагают доказательствами. В посредничестве обвиняют Турцию. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Филип Рикер летит в Анкару для обсуждения этого вопроса. Призывы остановить насилие звучат со всего мира. Вот и армянская диаспора в Вашингтоне с национальными песнями требует зачехлить дула артиллерийских установок. Но эти идеи пока тонут в многоголосье национально-политических противоречий.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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