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Душ и климат-контроль: в Москве презентовали новые плацкартные вагоны

12:01
  • суббота
  • 03 октября 2020

Скоро они выйдут на маршруты по России

В дальний путь - с комфортом! В Москве представили прототип нового плацкартного вагона для российских поездов дальнего следования. В нём больше свободного пространства и увеличена площадь спального места.
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В новых вагонах есть душ, в салоне - более длинные и широкие спальные места, просторные проходы и даже возможность убирать стенку между отсеками. Здесь стало больше места и для багажа, и для пассажиров. Путешествовать на дальние расстояния станет комфортнее. Скоро новые плацкартные вагоны будут курсировать между российскими городами.

"Первая партия вагонов будет выпущена на линию для проведения сертификационных испытаний. Во второй половине 2021 года планируем сформировать два состава, чтобы начали перевозить пассажиров. Скорее всего, это будет традиционное наше южное направление", - сообщил заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов.

Ещё один тип вагонов нового формата уже курсируют из Москвы в ряд российских городов, в том числе в древний Псков. Просторные вагоны, система климат-контроля, USB-разъёмы и даже душевая кабина. В этих вагонах есть всё необходимое для долгого путешествия. Время отправления и прибытия - тоже удобные. Так, в Псков поезд прибывает к восьми утра, сообщает "ТВ Центр".

"С восьми утра вы можете увидеть колоссальное количество достопримечательностей Пскова. Мы не говорим о псковском Кремле, в котором можно гулять часами, мы не говорим о тех объектах исторического наследия, которых тоже колоссальное количество", - отметил руководитель туристического проекта Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Константин Анучин.

Не только комфортно, но и безопасно. Все поезда дезинфицируют перед рейсом, а пассажирам измеряют температуру.

Юлия Степина, "ТВ Центр".

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Концепт нового плацкартного вагона для поездов дальнего следования
Концепт нового плацкартного вагона для поездов дальнего следования
Концепт нового плацкартного вагона для поездов дальнего следования
Концепт нового плацкартного вагона для поездов дальнего следования
Концепт нового плацкартного вагона для поездов дальнего следования
Концепт нового плацкартного вагона для поездов дальнего следования
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