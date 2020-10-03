Путин поздравил Джигарханяна с юбилеем

У актёра - тройной праздник

Армен Джигарханян празднует тройной юбилей. Ему – 85 лет, его творческой деятельности - 65, а его театру - четверть века. Поздравление народному артисту СССР направил Владимир Путин. Джигарханян сыграл более полусотни ролей в театре, а по количеству киноработ и вовсе вошёл в книгу рекордов Гиннеса.

Артист часто признаётся: сложности его не страшат, испытания судьбы переносит мужественно. Единственное, чего боится - так это холодной зимы, потому что человек он южный. Спасибо родному Еревану за темперамент, харизму и энергию как у атомного реактора, которую нередко приходилось сдерживать. Зато благодаря ей он и занесён в книгу рекордов как самый снимающийся в нашей стране актёр, сообщает "ТВ Центр".

До сих пор точно неизвестно, сколько ролей у Армена Джигарханяна. То ли три сотни, то ли четыре. И это только в кино! На театральной сцене он блестяще играл в спектаклях выдающихся режиссёров. А потом возглавил собственный театр, оставшись при этом замечательным актёром и объективным критиком.

Его чувство юмора сочетается с удивительной честностью. Во всём - в каждом поступке или разговоре. Армен Джигарханян, например, уверен, что чуть ли не главные двигатели в творчестве - это зависть и злость.

Я хочу всем вам доказать, что я - лучше, чем он. А как же иначе?

И ведь не поспоришь. Убедителен даже один голос Джигарханяна. Скольким героям он его подарил! И ведь каждый, пусть и нарисованный, в результате неповторим. нежная привязанность к сказочным героям у Джигарханяна неспроста. Именно они помогли ему стать актёром с большой буквы.

А еще он очень любит людей. Друзей и коллег нежно называет солнышками. С незнакомцами моментально переходит на "ты". Армен Джигарханян обладает удивительной способностью просто и доходчиво объяснять сложные вещи. Например, как добиться взаимопонимания, когда ты - старше и важнее всех.

Нельзя учить. Надо посоветовать. Сказать: "Котя моя, я тебя люблю. Посмотри вот сюда". И ты тогда будешь сама выбирать.

Может, в этом и кроется секрет невероятной востребованности Джигарханяна и всенародной любви к нему? Он сам живёт по велению сердца и бережёт свободу тех, кто рядом. А каждая его роль - это лучшее лекарство от страха и депрессии. В любой ситуации.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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