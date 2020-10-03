Алиев назвал главное условие перемирия в Карабахе

Президент Азербайджана сделал важное заявление

Перемирие в Нагорном Карабахе может наступить только после вывода оттуда армянских военных. С таким заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Пусть они начнут выводить войска и представят нам график вывода, пусть возьмут перед посредниками утвержденные серьёзные обязательства, будут соблюдать перемирие, и мы конечно же сделаем тоже самое", - сказал Алиев в интервью Al Jazeera TV.

По словам президента, Баку готов к переговорам и никогда не отказывался от диалога с Ереваном. Тем не менее начавшиеся боевые действия Алиев назвал результатом деструктивной политики Армении, которая отказывается выполнять требования резолюций Совбеза ООН.

Также Алиев полагает, что Россия, США и Франция должны продолжить работу по Карабаху, но при обязательном сохранении нейтралитета. "Если вы посредник, то должны быть нейтральными. В противном случае такое посредничество с нашей стороны не будет принято", - отметил президент и указал на особую, высокую роль России в качестве посредника урегулирования конфликта.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались военные действия между вооружёнными силами Азербайджана и непризнанной республики. Есть жертвы среди мирного населения. Стороны обвиняют друг друга в развязывании войны.

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