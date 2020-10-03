Врачи испытывают на больном Трампе новое лекарство

Учёные говорят, что оно эффективно

Заразившегося коронавирусом Дональда Трампа лечат экспериментальным препаратом REGN-COV2. Он пока не применяется широко, но при испытаниях показал сильный эффект против вируса. Учёные считают его одним из наиболее многообещающих лекарств, пишет The Guardian.

Утверждается, что одна доза REGN-COV2, разработанного американской биотехнологической компанией Regeneron Pharmaceuticals, даёт защиту до шести недель. Препарат подходит для пациентов из группы риска.

Накануне, 2 октября стало известно, что Дональд Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Главу Белого дома доставили в военный госпиталь. Он чувствует себя хорошо. Заразилась также супруга президента и несколько сенаторов. Предвыборная кампания Трампа приостановлена.

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