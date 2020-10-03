ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врачи испытывают на больном Трампе новое лекарство

14:36
  • суббота
  • 03 октября 2020

Учёные говорят, что оно эффективно

Заразившегося коронавирусом Дональда Трампа лечат экспериментальным препаратом REGN-COV2. Он пока не применяется широко, но при испытаниях показал сильный эффект против вируса. Учёные считают его одним из наиболее многообещающих лекарств, пишет The Guardian.
Переболевший коронавирусом Назарбаев дал совет госпитализированному Трампу

Утверждается, что одна доза REGN-COV2, разработанного американской биотехнологической компанией Regeneron Pharmaceuticals, даёт защиту до шести недель. Препарат подходит для пациентов из группы риска.

Накануне, 2 октября стало известно, что Дональд Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Главу Белого дома доставили в военный госпиталь. Он чувствует себя хорошо. Заразилась также супруга президента и несколько сенаторов. Предвыборная кампания Трампа приостановлена.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.