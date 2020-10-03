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Европа пугает Россию новыми санкциями

13:47
  • суббота
  • 03 октября 2020

Конкретики пока нет

В Европе не прекращаются разговоры о новых санкциях против России по делу Навального. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил в интервью порталу t-online, что Москве не избежать санкций Евросоюза, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит выводы, сделанные в Германии, Швеции и Франции. При этом Маас не привёл никаких документальных доказательств отравления российского блогера.
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Каким именно будет ответ Брюсселя на так называемое отравление Навального, глава немецкой дипломатии также не уточнил. Он лишь пообещал, что государства ЕС решат это вместе.

20 августа в самолёте, летевшем из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, врачи местной больницы спасли ему жизнь. Они диагностировали у блогера нарушение обмена веществ, никаких ядов в его анализах не нашли.

Позже сторонники Навального заявили о том, что его отравили и перевезли блогера в немецкую клинику "Шарите". 23 сентября его выписали из больницы. Европейские политики поспешили заявить об отравлении Навального, не приведя никаких доказательств.

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