Европа пугает Россию новыми санкциями

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В Европе не прекращаются разговоры о новых санкциях против России по делу Навального. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил в интервью порталу t-online, что Москве не избежать санкций Евросоюза, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит выводы, сделанные в Германии, Швеции и Франции. При этом Маас не привёл никаких документальных доказательств отравления российского блогера.

Каким именно будет ответ Брюсселя на так называемое отравление Навального, глава немецкой дипломатии также не уточнил. Он лишь пообещал, что государства ЕС решат это вместе.

20 августа в самолёте, летевшем из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, врачи местной больницы спасли ему жизнь. Они диагностировали у блогера нарушение обмена веществ, никаких ядов в его анализах не нашли.

Позже сторонники Навального заявили о том, что его отравили и перевезли блогера в немецкую клинику "Шарите". 23 сентября его выписали из больницы. Европейские политики поспешили заявить об отравлении Навального, не приведя никаких доказательств.

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