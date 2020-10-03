Переболевший коронавирусом Назарбаев дал совет госпитализированному Трампу

Он направил телеграмму в Белый дом

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который недавно переболел коронавирусом, обратился к Дональду Трампу. Он деликатно посоветовал главе Белого дома слушаться врачей и выполнять их рекомендации.

Как сообщает пресс-служба казахстанского лидера нации, Назарбаев направил в Вашингтон телеграмму, в которой называет Трампа сильной и энергичной личностью.

"Желаю вам скорейшего выздоровления от болезни и возвращения к вашей ответственной службе во благо процветания народа Америки", - говорится в послании.

В качестве человека, испытавшего болезнь на себе, призываю вас придерживаться советов врачей и выполнять все их предписания.

Накануне, 2 октября стало известно, что 77-летний президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом. Поначалу сообщалось, что он продолжит работу в Белом доме, но позже Трампа доставили в военный госпиталь. Там ему ввели экспериментальное лекарство от COVID-19.

Состояние американского лидера хорошее, он продолжает писать в Twitter, работает с документами и не собирается временно передавать полномочия своему вице-президенту.

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