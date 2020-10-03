Любовь на всю жизнь: спектакль о Горбачёве ставят в Москве

Постановку покажут в Театре наций

В Театре наций готовят к премьере спектакль о жизни первого президента СССР. Перестройка, гласность и окончание холодной войны - но эта постановка вовсе не о политике. На сцене покажут историю большой любви Михаила Горбачёва и Раисы Максимовны, сообщает "ТВ Центр".

Поставить спектакль о Горбачёве решил известный латвийский режиссёр Алвис Херманис. Задачи создать политический памфлет или рассказать всю правду о главной фигуре перестройке не было. В фокусе – двое: последний генеральный секретарь ЦК КПСС и его первая леди.

Они ласково называли друг друга Микки и Захарка. Всегда держались за руки. И ни разу не расставались надолго. Это камерная история о любви лишённая пафоса личности. Артисты, работая над ролью, изучили всё, что нашли в открытом доступе. Но если информации про Михаила Горбачева хоть отбавляй, то образ своей героини Чулпан Хаматова собирала по крупицам.

Создатели намеренно ушли от неоднозначности личности Горбачева. Шесть лет его правления одной репликой: "это был один бесконечный рабочий день". У артистов должно быть стопроцентное попадание. Да и как иначе - когда прототип героя здравствует. Евгений Миронов за свою актёрскую карьеру сыграл Солженицына, Леонова. При их жизни.

Свобода, плюрализм мнений, гласность. Смена эпох, потеря любимой, одиночество. Все это о Михаиле Горбачёве. И о его истории любви.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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