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В деле о пьяном ДТП с Ефремовым появился новый фигурант

18:24
  • суббота
  • 03 октября 2020

Потерпевших может стать больше

У гражданской жены Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, появился шанс получить статус потерпевшей. До этого суд признал таковыми только близких родственников курьера из Рязани.
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Сейчас в деле всплыл новый фигурант. Подмосковного участкового уволили за поддельную справку, к появлению которой, по данным СМИ, якобы был причастен адвокат Эльман Пашаев, представлявший интересы артиста.

Как сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова, полицейского уволили после проверки по факту выдачи справки по делу о пьяном ДТП с Ефремовым.

В этом документе утверждалось, что Ирина Стерхова сдавала погибшему Сергею Захарову койко-место. Женщина же настаивает, что они состояли с Захаровым в близких отношениях и поэтому она должна была быть признана потерпевшей после его гибели.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Находясь в нетрезвом состоянии Ефремов на своём внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Сидевший за рулём Сергей Захаров скончался в больнице через несколько часов после аварии от полученных травм.

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