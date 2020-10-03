Массовой гибелью животных на Камчатке заинтересовались следователи

Поручение СКР дал полпред президента

Следственный комитет начал проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке. Сотник морских котиков, рыба и осьминоги выбросились на берег в Авачинском заливе.

Срочно разобраться в причинах этого ЧП властям региона поручил полпред президента на Дальнем востоке Юрий Трутнев. Оказалось, в воде серьёзно превышена концентрация фенола и нефтепродуктов. Откуда пошло загрязнение, только предстоит выяснить.

Военные уже заявили, что они не при чём. Тихоокеанский флот не причастен к загрязнению воды у Петропавловска-Камчатского, сообщила пресс-службы Восточного-военного округа. В прилегающей к побережью акватории не осуществлялись перевозки крупных партий нефтепродуктов кораблями и судами ВМФ.

По сведениям источников ТАСС, причиной загрязнения могло стать некое коммерческое судно, из которого в море вылилось большое количество нефтепродуктов.

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