Германия запретила российским дипломатам встречаться с Навальным

Берлин игнорирует все запросы Москвы

МИД ФРГ отказал российским дипломатам в доступе к Алексею Навальному. В российском дипведомстве напомнили, что немецкие врачи беспрепятственно попали в больницу к Навальному в Омске.

На Смоленской площади отвергли обвинения со стороны официальных представителей ФРГ о якобы отсутствующей в России готовности к диалогу с Германией по делу Навального. " Рассматриваем подобные заявления не иначе как откровенную ложь", - говорится в заявлении МИД.

В документе также содержится напоминание о том, что Берлин продолжает последовательно игнорировать предложения по налаживанию практического взаимодействия в интересах выяснения обстоятельств так называемого отравления Навального. Москва уже несколько раз направляла по разным каналам запросы в Берлин, но ни одного ответа так и не получила.

20 августа в самолёте, летевшем из Томска в Москву Алексею Навальному стало плохо. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, врачи местной больницы спасли ему жизнь. Они диагностировали у блогера нарушение обмена веществ, никаких ядов в его анализах не нашли.

Позже сторонники Навального заявили о том, что его отравили и перевезли блогера в немецкую клинику "Шарите". 23 сентября его выписали из больницы. Европейские политики поспешили заявить об отравлении Навального веществом "Новичок", не приведя никаких доказательств.

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