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Клубу Gipsy грозит крупный штраф за нарушения мер профилактики COVID-19

14:51
  • суббота
  • 03 октября 2020

Заведение раскошелится на 500 тысяч рублей

В московском ночном клубе Gipsy выявлены нарушения мер профилактики коронавируса. В развлекательном заведении побывали сотрудники Роспотребнадзора.
В России за сутки более 9 тысяч человек заразились коронавирусом

В клубе не соблюдалась социальная дистанция, не проводилась дезинфекция помещений и воздуха. Как сообщил главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Шамиль Мустафаев, за эти нарушения заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей.

В последние две недели в Москве, как и во всём мире наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом. В связи с этим столичные власти попросили пенсионеров оставаться дома, а руководителям предприятий предписано отправить не менее 30% сотрудников на удалёнку. Московских школьников отправили на двухнедельные каникулы с 5 октября.

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