Мадрид изолировали от остальной Испании из-за коронавируса

В стране растёт число заболевших

В Испании принимаются беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом. Мадрид и девять его пригородов полностью изолировали от остальной страны из-за новой вспышки болезни.

Въезжать в город можно только по уважительным причинам: на работу, учёбу, в больницу, банк или суд. Также власти рекомендуют жителям Мадрида как можно меньше передвигаться по самому городу.

В столице Испании введены ограничения на работу автошкол, спортзалов и церквей, запрещено собираться группами более шести человек. Кафе и рестораны будут закрываться раньше, сообщает ТАСС. За нарушение новых правил жителей будут штрафовать.

Похожие ограничения сейчас вводятся во многих странах мира. К примеру, в Палестине сроком на один месяц объявлено чрезвычайное положение.

В Москве в последние дни также наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом. В связи с этим столичные власти попросили пенсионеров оставаться дома, а руководителям предприятий предписано перевести не менее 30% сотрудников на удалёнку. Московских школьников отправили на двухнедельные каникулы с 5 октября.

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