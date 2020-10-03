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Проверка Роспотребнадзора сорвала концерт Моргенштерна

15:02
  • суббота
  • 03 октября 2020

В ночном клубе Gipsy выявлены нарушения

В московский ночной клуб Gipsy пришли с проверкой сотрудники Роспотребнадзора. В результате концерт известного рэпера Моргенштерна не состоялся. Заведению грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо приостановка деятельности на 90 суток.
Клубу Gipsy грозит крупный штраф за нарушения мер профилактики COVID-19

Специалисты надзорного ведомства выявили в заведении серьёзные нарушения санитарных норм. В клубе не соблюдалась социальная дистанция, не проводилась дезинфекция помещений и воздуха.

Роспотребнадзор проводит сейчас рейды в столичных учреждениях и организациях. Накануне, 2 октября нарушения выявили в одном из отделений "Райффайзенбанка". Там не проводилось измерение температуры на входе, а сотрудники не пользовались масками.

В последние две недели в Москве, как и во всём мире наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом. В связи с этим столичные власти попросили пенсионеров оставаться дома, а руководителям предприятий предписано отправить не менее 30% сотрудников на удалёнку. Московских школьников отправили на двухнедельные каникулы с 5 октября.

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