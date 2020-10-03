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Пашинян назвал своё условие переговоров с Алиевым

16:19
  • суббота
  • 03 октября 2020

Заявления лидеров Баку и Еревана не оставляют шансов на перемирие

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вступил в заочную полемику с президентом Азербайджана. Он считает, что переговоры по урегулированию карабахского конфликта возможны только в случае приостановления военных действий со стороны Азербайджана.
Алиев назвал главное условие перемирия в Карабахе

Написав об этом у себя в Facebook, Пашинян прикрепил видео интервью Ильхама Алиева, которое он дал Al Jazeera TV и отметил:.

В случае внешней агрессии задача номер один - защитить население от нападения. Только после этого можно будет говорить о переговорах. В нынешней ситуации широкомасштабной агрессии могу с уверенностью сказать, что народ Карабаха не отступит.

Это заявление Пашиняна вступает в прямое противоречие с тем, что несколько часов до этого сказал Алиев. Глава Азербайджана заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе может наступить только после вывода оттуда армянских военных.

По словам Алиева, Баку готов к переговорам и никогда не отказывался от диалога с Ереваном. Тем не менее начавшиеся боевые действия Алиев назвал результатом деструктивной политики Армении, которая отказывается выполнять требования резолюций Совбеза ООН.

27 сентября в Нагорном Карабахе начались военные действия между вооружёнными силами Азербайджана и военными непризнанной республики. Есть жертвы среди мирного населения. Стороны обвиняют друг друга в развязывании войны.

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