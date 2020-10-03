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Заболевшего COVID-19 Порошенко увезли с пневмонией в больницу

16:40
  • суббота
  • 03 октября 2020

Коронавирус подхватили он, жена и дочь

Заразившегося коронавирусом Петра Порошенко госпитализировали с двусторонней пневмонией. Об этом сообщила в соцсетях его супруга.
"Не вовремя": Порошенко заразился коронавирусом

"Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует её в борьбе с болезнью", - сообщила Марина Порошенко.

Несколько дней назад стало известно, сто экс-президент Украины заразился коронавирусом и лечится дома. Также недавно заболела лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

На Украине сейчас наблюдается рост больных COVID-19. С начала пандемии в стране зафиксированы 222 322 случая, умерли от последствий болезни 4 353 человека.

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