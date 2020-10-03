"Исхудал как": Харламова не узнали после развода с Асмус

Шоумен изменился

Гарика Харламов пожалели его фанаты. Он сильно похудел после расставания с Кристиной Асмус.

Сейчас шоумен озвучивает Волка в новых сериях культового мультфильма "Ну, погоди!". Харламов опубликовал в Instagram фото, на котором он сидит на скамейке рядом со своим персонажем. "Теперь смотрим в одну сторону", - написал под снимком Гарик.

Все заметили, что 39-летний Харламов сильно похудел. "Исхудал как! Блин! Я понял! Хочешь схуднуть - разводись!" – прокомментировал фото один из подписчиков. Кто-то даже не узал шоумена.

Справа - не пойму кто? Ну, Гарик, Ну, Похудел! Гар похудел заметно. Красавец. Гар, Дружище че то ты схуднул.



Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о расставании летом этого года. Они пообещали, что сохранят хорошие отношения ради общей дочери Анастасии. Брак звезды "Камеди Клаб" и актрисы продлился семь лет.

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