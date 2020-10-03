ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Исхудал как": Харламова не узнали после развода с Асмус

17:04
  • суббота
  • 03 октября 2020

Шоумен изменился

Гарика Харламов пожалели его фанаты. Он сильно похудел после расставания с Кристиной Асмус.
Харламов и Асмус решили не враждовать после развода

Сейчас шоумен озвучивает Волка в новых сериях культового мультфильма "Ну, погоди!". Харламов опубликовал в Instagram фото, на котором он сидит на скамейке рядом со своим персонажем.  "Теперь смотрим в одну сторону", - написал под снимком Гарик.

Все заметили, что 39-летний Харламов сильно похудел. "Исхудал как! Блин! Я понял! Хочешь схуднуть - разводись!" – прокомментировал фото один из подписчиков. Кто-то даже не узал шоумена.

Справа - не пойму кто?

Ну, Гарик, Ну, Похудел!

Гар похудел заметно. Красавец.

Гар, Дружище че то ты схуднул.


Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о расставании летом этого года. Они пообещали, что сохранят хорошие отношения ради общей дочери Анастасии. Брак звезды "Камеди Клаб" и актрисы продлился семь лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Кристина Асмус и Гарик Харламов
Кристина Асмус и Гарик Харламов
Гарик Харламов
Гарик Харламов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.