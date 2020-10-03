Пашинян заявил о турецком участии в нападении Азербайджана на Армению

Премьер-министр обратился к нации

Премьер-министр Армении обвинил Турцию в участии в боевых действиях против своей страны. Никол Пашинян в телевизионном обращении к нации сказал, что высокопоставленные турецкие военные находятся в Азербайджане и руководят боевыми действиями в Нагорном Карабахе.

"В конфликт вовлечены сирийские наемники, террористы, спецназ Турции, около 150 высокопоставленных военных, которые в командных пунктах армии Азербайджана руководят военными действиями", - сказал Пашинян.

Военные действия в Карабахе Пашинян назвал "азербайджано-турецким террористическим нападением, объёмы и масштаб которого беспрецедентны".

Ранее Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заочно обменялись заявлениями относительно переговоров по прекращению огня в зоне конфликта. Армянский премьер считает, что диалог возможен только в случае приостановления военных действий со стороны Азербайджана. В свою очередь, президент Алиев заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе может наступить только после вывода оттуда армянских военных.

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