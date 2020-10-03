Космонавты на МКС будут пить воду, переработанную из мочи

На станции проходит эксперимент

Российские космонавты на МКС попробуют воду, полученную из собственной мочи. Об этом у себя в Twitter написал находящийся сейчас на станции Иван Вагнер.

В российском модуле "Рассвет" установлена экспериментальная система регенерации воды из урины СРВ-У-РС. "Сегодня поставили ведро с дистиллированной водой из системы регенерации воды из урины в систему регенерации воды из конденсата, которая эту воду переработает в питьевую", - сообщил космонавт.

Технология переработки мочи в воду существует давно. Сейчас российская система регенерации испытывается в рамках эксперимента "Сепарация". Если всё пройдёт штатно, то в будущем на станцию не надо будет доставлять большие объёмы воды. Это сэкономит место в грузовых кораблях "Прогресс".

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