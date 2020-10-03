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Мама Бузовой раскритиковала всех избранников дочери

19:14
  • суббота
  • 03 октября 2020

Дочка - самая лучшая, заявила Ирина Александровна

Откровенное заявление сделала на телевидении мама Ольги Бузовой. Она сказала, что ей не нравится ни один бойфренд дочери. При этом никаких конкретных претензий к избранникам телеведущей Ирина Александровна не предъявила, пишет тelegram-канал "Звездач".
Бузова и Манукян: любовь или пиар?

"Как любой маме, мне не нравился ни один молодой человек Оли, начиная с 14 лет. Это нормально! Так у всех: наш ребёнок самый лучший, остальные - хуже", - сказала мама Бузовой.

Её попросили оценить нынешнего возлюбленного своей дочери – Давида Манукяна. Ирина Александровна сказала, что почти не знакома с ним. "Симпатичный мальчик, харизматичный. Самое главное - прекрасно танцует.  Мы видимся только на праздниках, а там все белые и пушистые", - отметила мама телезвезды.

34-летняя Ольга Бузова и 27-летний рэпер Давид Манукян начали жить вместе в августе 2019 года. О их личной жизни известно немного.

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