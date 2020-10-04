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В России за сутки более 10 тысяч человек заразились коронавирусом

10:48
  • воскресенье
  • 04 октября 2020

Число заболевших неуклонно растёт

За сутки в России зафиксировано 10 449 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии выявлено более 1,2 миллиона человек с COVID-19.  В Москве зарегистрировано 3 327 больных, всего в столице выявлено почти 304 тысячи инфицированных.
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В связи с ростом числа заболевших в России серьёзно усиливают контроль за соблюдением санитарных мер. В регионах продолжаются рейды по выявлению нарушителей: сотрудники Роспотребнадзора ходят по магазинам, банкам и ресторанам. Злостные нарушения пресекаются: торговые точки закрываются, их владельцев ждут большие штрафы.

С 5 октября в Москве треть офисных сотрудников обязаны уйти на удалёнку, а власти столицы увеличивают перечень бесплатных лекарств для больных коронавирусом. Больным на дому также бесплатно предоставят приборы для измерения уровня кислорода в крови.

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