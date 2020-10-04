В Москве растёт число вылечившихся от COVID-19

Число новых больных тоже увеличивается

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 944 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 253 031.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне, 3 октября сообщил о значительном расширении в столице программы бесплатного лекарственного обеспечения тех, кто лечится от COVID-19 на дому. Амбулаторные больные бесплатно получат недавно зарегистрированные в России препараты "Арепливир" и "Коронавир", а также приборы для измерения уровня кислорода в крови.

В последние дни в Москве, как и во всём мире, увеличилось число ежедневно выявляемых случаев коронавируса. Власти попросили пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома, а руководителей предприятий и организаций перевести не менее 30% сотрудников на удалёнку.

По данным на 3 октября, в России диагноз COVID-19 поставлен 1 204 502 пациентам, умерли с начала пандемии 21 251 человек. В Москве больных зарегистрировано более 3000 тысяч, в мире почти 35 миллионов человек инфицированы коронавирусом, умерло около 1,1 миллиона человек.

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