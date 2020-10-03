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Врач Трампа сделал заявление о его здоровье

19:46
  • суббота
  • 03 октября 2020

Президент США находится в военном госпитале

Противоречивые сообщения о здоровье заразившегося коронавирусом президента США приходят из Вашингтона. Его лечащий врач утверждает, что Дональд Трамп чувствует себя хорошо. Шон Конли сказал, что главу Белого дома отправили в госпиталь из предосторожности.
Врачи испытывают на больном Трампе новое лекарство

По словам врача, у Трампа сохраняются небольшой кашель, усталость и насморк. Кислород ему не требуется. Проблем с дыханием президент не испытывает. В лечении Трампа применятся два экспериментальных препарата - ремдесивир и коктейль из антител.

В свою очередь источник из медицинского окружения Трампа говорит, что состояние президента за последние сутки внушало большое беспокойство и  последующие 48 часов будут критически важны с точки зрения его лечения.

"Мы ещё пока не стоим на чётком пути к полному выздоровлению", - заявил анонимный источник, который цитируют журналисты президентского пула в Белом доме.

Накануне, 2 октября стало известно, что Дональд Трамп и его супруга заразились коронавирусом. Главу Белого дома доставили в военный госпиталь.

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