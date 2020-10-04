Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Она стабилизировалась

Ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась, хотя больницы по-прежнему заполняются. Такую оценку положению дел в столице дал мэр Сергей Собянин.

"Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество госпитализированных больных всё равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

По его словам, массово переводить больницы Москвы на работу с больными COVID-19 не планируется. В городе хватает медицинских мощностей. В экстренных случаях можно будет задействовать мобильные госпитали.

Говоря о помощи бизнесу Собянин сказал, что главное сейчас - избежать его закрытия и серьёзных ограничений. Город продолжает выдавать предпринимателям кредиты и реструктуризировать старые займы.

По данным на 3 октября, в России диагноз COVID-19 поставлен 1 204 502 пациентам, умерли с начала пандемии 21 251 человек. В Москве больных зарегистрировано более 3000 тысяч, в мире почти 35 миллионов человек инфицированы коронавирусом, умерло около 1,1 миллиона человек.

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