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В Алеппо приступили к восстановлению стратегической трассы

11:12
  • воскресенье
  • 04 октября 2020

Она не действовала во время войны

В сирийском Алеппо началось восстановление стратегической трассы М-5, связывающей город со столицей страны. В годы войны дорога и прилегающая инфраструктура были разрушены боевиками.
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Сейчас рабочие ремонтируют и облагораживают участок длиной более трёх с половиной километров - перекладывают подземные коммуникации, электросети, высаживают на обочинах деревья.

Постепенно начинается и восстановление придорожных кафе, магазинов и заправочных станций. Движение по трассе становится все более интенсивным и потребность в этих объектах возрастает, сообщает "ТВ Центр".

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