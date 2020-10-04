Кремль назвал условие ввода российских миротворцев в Карабах

Для этого необходимо согласие двух сторон конфликта

Россия будет готова ввести своих миротворцев в зону карабахского конфликта только в случае обоюдного согласия Баку и Еревана. Об этом в интервью РБК заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон", - напомнил представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос присутствия российских миротворцев в Карабахе можно рассматривать в рамках Минской группы ОБСЕ.

Накануне, 3 октября Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заочно обменялись заявлениями относительно переговоров по прекращению огня в зоне конфликта. Армянский премьер считает, что диалог возможен только в случае приостановления военных действий со стороны Азербайджана. Со своей стороны, Алиев заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе может наступить только после вывода оттуда армянских военных.

Эти противоречащие друг другу заявления сильно осложняют мирный процесс в регионе, где 27 сентября начались активные военные действия между вооружёнными силами Азербайджана и военными непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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