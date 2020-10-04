На Камчатке ищут виновника массовой гибели животных

Возбуждено дело

В Москву с Камчатки отправили пробы песка, воды и образцы погибших животных. Экспертам предстоит изучить материалы и ответить на вопрос - что же произошло в Авачинском заливе. По предварительным оценкам, в акватории значительно превышено содержание фенола и нефтепродуктов. Специалисты расширили зону поиска источника загрязнения. Дело взяла на контроль Генпрокуратура.

Власти Камчатки выявили признаки загрязнения вод нефтепродуктами как минимум на трёх участках Авачинского залива. Именно там активисты находят большое количество мёртвых осьминогов и морских ежей. Специалисты сейчас исследуют берег и акваторию. С ними губернатор Камчатки. Он призвал не замалчивать проблему и своевременно информировать людей о происходящем, сообщает "ТВ Центр".

Прямо на берегу провели заседание, где экологи, активисты, специалисты Минприроды, представители контролирующих служб пытались докопаться до причин случившегося. Учёные доложили о результатах проб анализа воды, взятых несколько дней назад.

Следы загрязнения видны даже на снимках со спутника. Учёные сейчас сравнивают их с кадрами, сделанными раньше, чтобы выяснить когда токсичные вещества попали в воду. Сёрферы, которые первыми забили тревогу, заметили странный запах исходивший от воды еще неделю назад. А поле начали жаловаться на резь в глазах.

Неизвестен пока и источник загрязнения. Рассматриваются несколько версий. Это и сброс нефтепродуктов с проходящих мимо судов. И длительная утечка токсинов, которую нужно искать на дне. Она могла появиться после землетрясения.

Возбуждено административное дело по статье о нарушении хозяйственной деятельности в прибрежной зоне. Прокуратура проводит проверку. Экологи круглосуточно находятся на берегу и контролируют ситуацию.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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