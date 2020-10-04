ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Камчатке ищут виновника массовой гибели животных

11:53
  • воскресенье
  • 04 октября 2020

Возбуждено дело

В Москву с Камчатки отправили пробы песка, воды и образцы погибших животных. Экспертам предстоит изучить материалы и ответить на вопрос - что же произошло в Авачинском заливе. По предварительным оценкам, в акватории значительно превышено содержание фенола и нефтепродуктов. Специалисты расширили зону поиска источника загрязнения. Дело взяла на контроль Генпрокуратура.
Массовой гибелью животных на Камчатке заинтересовались следователи

Власти Камчатки выявили признаки загрязнения вод нефтепродуктами как минимум на трёх участках Авачинского залива. Именно там активисты находят большое количество мёртвых осьминогов и морских ежей.  Специалисты сейчас исследуют берег и акваторию. С ними губернатор Камчатки. Он призвал не замалчивать проблему и своевременно информировать людей о происходящем, сообщает "ТВ Центр".

Прямо на берегу провели заседание, где экологи, активисты, специалисты Минприроды, представители контролирующих служб пытались докопаться до причин случившегося. Учёные доложили о результатах проб анализа воды, взятых несколько дней назад.

Следы загрязнения видны даже на снимках со спутника. Учёные сейчас сравнивают их с кадрами, сделанными раньше, чтобы выяснить когда токсичные вещества попали в воду. Сёрферы, которые первыми забили тревогу, заметили странный запах исходивший от воды еще неделю назад. А поле начали жаловаться на резь в глазах.

Неизвестен пока и источник загрязнения. Рассматриваются несколько версий. Это и сброс нефтепродуктов с проходящих мимо судов. И длительная утечка токсинов, которую нужно искать на дне. Она могла появиться после землетрясения.

Возбуждено административное дело по статье о нарушении хозяйственной деятельности в прибрежной зоне. Прокуратура проводит проверку. Экологи круглосуточно находятся на берегу и контролируют ситуацию.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Загрязнение воды на Камчатке
Загрязнение воды на Камчатке
Пляж на Камчатке
Пляж на Камчатке
Погибшие морские животные на берегу Камчатки
Погибшие морские животные на берегу Камчатки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.