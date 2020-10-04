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В России ужесточают контроль за соблюдением санитарных норм

12:19
  • воскресенье
  • 04 октября 2020

Растёт число инфицированных коронавирусом

В России вводят новые ограничительные меры в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом. Тотальный масочный режим введён в Забайкалье. В крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло максимального показателя за всю пандемию. Только за сутки диагноз подтвержден у 89 человек.
В России за сутки более 10 тысяч человек заразились коронавирусом

В Кузбассе к доставке продуктов подключились волонтёры. В стационарах и на дому получают лечение свыше трёх тысяч человек. Жителям старшего возраста помогают добровольцы, сообщает "ТВ Центр".

В Москве рейды на транспорте и местах массового нахождения людей проводят регулярно. В торговом центре Замоскворечья на три месяца приостановили работу крупного сетевого магазина, что сильно осложнило быт жителям нескольких кварталов. Столичные власти призывают к соблюдению санитарных правил. 

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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