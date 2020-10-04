ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У Трампа на удалёнке поднялась температура

12:23
  • воскресенье
  • 04 октября 2020

Президент заразился коронавирусом

Состояние здоровья Дональда Трампа внезапно ухудшилось. На второй день после выявления коронавируса у президента США резко снизился уровень кислорода в крови и поднялась температура. Тем не менее глава Белого дома продолжает работать удалённо и вскоре намерен вернуться в предвыборную гонку.
Врач Трампа сделал заявление о его здоровье

Всего же в США уже более семи миллионов инфицированных, страна по-прежнему на первом месте по числу диагнозов. Резко ухудшилась ситуация в Европе. Рекорды ставит Британия - за сутки там выявили почти 13 тысяч новых заболевших.

Во Франции ещё более тревожно - 17 тысяч инфицированных. Обновила свой максимум и Чехия. С 5 октября дня в стране вводится режим ЧС, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.