У Трампа на удалёнке поднялась температура

Президент заразился коронавирусом

Состояние здоровья Дональда Трампа внезапно ухудшилось. На второй день после выявления коронавируса у президента США резко снизился уровень кислорода в крови и поднялась температура. Тем не менее глава Белого дома продолжает работать удалённо и вскоре намерен вернуться в предвыборную гонку.

Всего же в США уже более семи миллионов инфицированных, страна по-прежнему на первом месте по числу диагнозов. Резко ухудшилась ситуация в Европе. Рекорды ставит Британия - за сутки там выявили почти 13 тысяч новых заболевших.

Во Франции ещё более тревожно - 17 тысяч инфицированных. Обновила свой максимум и Чехия. С 5 октября дня в стране вводится режим ЧС, сообщает "ТВ Центр".

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