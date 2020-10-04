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Степанакерт обесточен после удара азербайджанской артиллерии

12:31
  • воскресенье
  • 04 октября 2020

Война идёт уже неделю

В Нагорном Карабахе продолжаются ожесточенные столкновения. Серия взрывов сегодня утром раздалась в центре Степанакерта. Один из снарядов попал в подстанцию, снабжающую город электричеством. Столица непризнанной республики осталась без света.
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В Карабахе утверждают, что Азербайджан ведёт обстрелы из систем залпового огня. В Баку обвиняют Ереван в намеренном расширении боевых действий. Потери растут как среди военных, так и среди мирного населения, но стороны пока не готовы остановить кровопролитие, сообщает "ТВ Центр".

Жители Степанакерта показывают поврежденные осколками квартиры. Разбиты окна, мебель, пробиты крыши домов. Серьёзно пострадало здание МЧС, семь человек ранены.  Ситуацию вдоль линии соприкосновения, в Нагорном Карабахе называют стабильно напряжённой.

Армянская сторона сообщает о продолжающихся артиллерийских дуэлях и ещё одном сбитом вертолете ВВС Азербайджана. По мнению Еревана, Баку готовится к новому этапу наступления и перебрасывает на передовую отряды своих добровольцев.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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