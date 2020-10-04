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Путин поздравил прославленный Байконур с 65-летием

12:39
  • воскресенье
  • 04 октября 2020

Космодром вошёл в историю

4 октября свой профессиональный праздник отмечают Космические войска ВКС России. В этот день в 1957 году в Советском Союзе с космодрома Байконур был запущен первый искусственный спутник Земли. Началась летопись покорения вселенной.
На ВДНХ открылось пространство о космодроме Байконур

Байконур отмечает 65-летие. Поздравление сотрудникам и ветеранам направил Владимир Путин. В телеграмме президент отметил их заслуги в укреплении мощного потенциала отрасли. Космические войска успешно выполняют широкий спектр задач. Они производят пуски ракет с космодрома Плесецк.

Сейчас в составе российской орбитальной группировки более 150 аппаратов. Они стоят на страже безопасности страны, обеспечивают бесперебойное функционирование спутниковой системы ГЛОНАСС и других космических аппаратов, поддерживают связь с МКС. С началом космической эры всех жителей земли с орбиты поздравили и наши космонавты, сообщает "ТВ Центр".

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