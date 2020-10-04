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Уникальные находки сделаны на месте боёв в Крыму

13:16
  • воскресенье
  • 04 октября 2020

Там работают российские и французские археологи

В Севастополе стартовал масштабный историко-археологический проект. Российские специалисты совместно с французскими коллегами проводят раскопки на местах сражений Крымской войны. В преддверии годовщины начала битвы там состоялась торжественная церемония перезахоронения останков солдат армии Наполеона Третьего.
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Цветы на Малаховом кургане – традиция. Накануне годовщины начала Крымской войны севастопольцы приходят сюда, чтобы почтить память русских воинов. Ещё одно памятное мероприятие прошло на французском кладбище. Первое после воссоединения полуострова с Россией. Спустя полтора века здесь прощаются с теми, кто был по другую линию фронта. Семь лет назад при строительстве дома в Севастополе обнаружили останки более сотни солдат армии Наполеона Третьего, сообщает "ТВ Центр".

Учёные России и Франции совместно исследуют места крупнейших сражений Крымской войны. Сейчас раскопки идут на месте Инкерманского сражения. Здесь погибли до 12 тысяч человек. Главная подсказка для археологов – монеты, жетоны или хотя бы сохранившиеся элементы мундиров.

Во Франции много символов посвященных Крымской войне. Но жители Пятой республики о тех событиях уже практически не помнят, признаются участники экспедиции. Но память предков – вне политики. Поэтому французам не помешали даже санкции. А в условиях эпидемии этот международный проект может стать самым важным для двух стран в ближайшее время.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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Церемония перезахоронения французских солдат в Крыму
Церемония перезахоронения французских солдат в Крыму
Церемония перезахоронения французских солдат в Крыму
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