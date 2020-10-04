ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Концертному залу имени Чайковского грозит штраф за нарушение масочного режима

11:09
  • воскресенье
  • 04 октября 2020

Зрители не носили маски и перчатки

Проверяющие органы выявили в Концертном зале имени Чайковского серьёзные нарушения санитарных норм. Ни зрители, ни персонал культурно-развлекательного учреждения не носят маски и перчатки, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Ян Поповский.
Клубу Gipsy грозит крупный штраф за нарушения мер профилактики COVID-19

Он уточнил, что в отношении культурного учреждения будут применены санкции – ему грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Напомним, что 3 октября в московском ночном клубе Gipsy выявлены нарушения мер профилактики коронавируса. В развлекательном заведении побывали сотрудники Роспотребнадзора и выяснили, что в клубе не соблюдалась социальная дистанция, не проводилась дезинфекция помещений и воздуха.

В последние две недели в Москве, как и во всех мировых столицах, наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом. В связи с этим мэр Сергей Собянин попросил пенсионеров оставаться дома, а руководителям предприятий предписал отправить не менее трети сотрудников на удалёнку. У московских школьников с 5 по 18 октября – внеплановые каникулы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Зрители в медицинских масках
Зрители в медицинских масках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.