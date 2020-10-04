Концертному залу имени Чайковского грозит штраф за нарушение масочного режима

Зрители не носили маски и перчатки

Проверяющие органы выявили в Концертном зале имени Чайковского серьёзные нарушения санитарных норм. Ни зрители, ни персонал культурно-развлекательного учреждения не носят маски и перчатки, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Ян Поповский.

Он уточнил, что в отношении культурного учреждения будут применены санкции – ему грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Напомним, что 3 октября в московском ночном клубе Gipsy выявлены нарушения мер профилактики коронавируса. В развлекательном заведении побывали сотрудники Роспотребнадзора и выяснили, что в клубе не соблюдалась социальная дистанция, не проводилась дезинфекция помещений и воздуха.

В последние две недели в Москве, как и во всех мировых столицах, наблюдается рост числа инфицированных коронавирусом. В связи с этим мэр Сергей Собянин попросил пенсионеров оставаться дома, а руководителям предприятий предписал отправить не менее трети сотрудников на удалёнку. У московских школьников с 5 по 18 октября – внеплановые каникулы.

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