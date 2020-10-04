Власти Франции отмечают рекордный рост заболеваемости коронавирусом

Аналогичная ситуация - в Великобритании

В Европе растёт число инфицированных коронавирусом. Почти 17 тысяч человек заразились за сутки во Франции, в стране уже более 600 тысяч больных. Суточный прирост стал самым высоким после отмены карантина в мае.

Только за два дня в больницах страны умерли 49 пациентов с COVID-19. Всего во Франции с начала пандемии скончались 32 тысячи больных.

Как сообщили в Sante publique France, за последнюю неделю в медицинские учреждения поступили более четырёх тысяч новых заболевших, более 800 человек доставлены в реанимацию.

В Британии – похожая ситуация. За сутки там выявили 12 872 новых заразившихся коронавирусом. Это стало рекордным показателем для страны. В конце сентября премьер-министр Борис Джонсон ввёл новые ограничения – рестораны должны закрываться раньше, жителей Великобритании обязали носить маски.

По состоянию на 4 октября, в мире зафиксировано без малого 35 миллионов случаев заражения коронавирусом, умерло более миллиона человек.

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