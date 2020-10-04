"Это не он": фанаты не узнали округлившегося после карантина Игоря Николаева

Артист прибавил в весе

Российские звёзды продолжают радовать своими фотографиями, сделанными после длительной самоизоляции. Накануне, 3 октября Гарик Харламов предстал сильно похудевшим после карантина.

Теперь пришла очередь Игоря Николаева. Он, напротив, набрал вес. Да так, что многие поклонники не узнали знаменитого певца и композитора. "Это не он", - с удивлением пишут комментаторы.

Действительно, 60-летний артист поправился так, что толстовка на нём еле сходится. Не исключено, что переболевший коронавирусом в самом начале пандемии музыкант расслабился и после болезни запустил себя.

Кстати, снимок разместил не сам маэстро. Фотография появилась в Instagram Димы Билана. Вместе с ним Игорь Николаев был в гостях на "Новом радио".

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