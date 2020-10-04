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"Замените ведущую!" Загитовой досталось после телепремьеры

17:30
  • воскресенье
  • 04 октября 2020

Её работу раскритиковали

Алина Загитова узнала о себе много нового. 18-летняя фигуристка дебютировала в качестве ведущей популярного телешоу "Ледниковый период", но её фанаты – не в восторге. В паре с Загитовой выступил Алексей Ягудин, к нему претензий нет.
Загитова провалила ЕГЭ и поступила на журфак

Но Загитовой досталось: в социальных сетях её раскритиковали за работу на телевидении.

"Замените ведущую! Ведёт себя, как на экзамене, никаких эмоций, текст заученный!" - пишут злопыхатели.

Верните нормальную ведущую! Алина даже прочитать нормально не может.

Кто додумался позвать этого ребёнка, который даже двух слов связать не может? Смотреть неприятно!

Защитить коллегу, как и следовало ожидать, взялся Алексей Ягудин. Он посоветовал критикам посмотреть сначала в зеркало. "Лучше себя критикуйте. Когда будете главой Первого - будете принимать решения, кого ставить ведущим, а кого нет. А пока что отдыхайте", - ответил фигурист критикам Загитовой.

В декабре 2019 Алина Загитова объявила о перерыве в спортивной карьере, для того чтобы сполна отдаться учёбе. Её тренер Этери Тутберидзе отнеслась к этому решению спокойно. Сейчас чемпионка учится в РАНХиГС на факультете журналистики.

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