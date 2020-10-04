Названо число закрывшихся на карантин российских школ

Наблюдается сезонный рост ОРВИ, гриппа и коронавируса

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 среди детей и подростков в России около 3% школ отправлены на карантин. Централизованных решений о временном закрытии учебных учреждений принимать не будут, каждая школа сама решит – отправлять ли учеников на дистанционное обучение.

По словам замминистра просвещения Виктора Басюка, часть из отправленных на карантин школ закрыты не из-за коронавируса, а в связи с сезонным ростом гриппа и ОРВИ. Всего в России насчитывается более 40 тысяч школ.

"Мы дали возможность школам индивидуально определять свой образовательный процесс", - сказал Басюк в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Ранее замминистра просвещения Денис Грибов сообщил, что в России нет планов массового перехода школ на дистанционный формат работы.

Напомним, что в Москве с 5 по 18 октября по решению мэра Сергея Собянина все школьники отправлены на каникулы. Это сделано для того, чтобы прервать цепочку заражений коронавирусом.

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