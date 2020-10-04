В Баку сообщили о тяжёлом ранении лидера Нагорного Карабаха

В Степанакерте это не подтверждают

Лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ранен во время обстрелов азербайджанских военных. Эту информацию распространили в Баку.

"В результате точного удара азербайджанской армии лидер самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян получил тяжёлое ранение", - сообщил журналистам помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

В свою очередь пресс-секретарь лидера НКР опроверг распространяемую в Баку информацию. Не исключено, что это часть информационной войны, которую ведут обе стороны во время конфликта, перешедшего в острую фазу 27 сентября.

Ранее сообщалось, что в Нагорном Карабахе продолжаются ожесточенные столкновения. Серия взрывов утром 4 октября раздалась в центре Степанакерта. Один из снарядов попал в подстанцию, снабжающую город электричеством. Столица непризнанной республики осталась без света.

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