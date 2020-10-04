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Жителей Камчатки предупредили о мощном извержении вулкана

14:40
  • воскресенье
  • 04 октября 2020

Оно может произойти совсем скоро

На Камчатке распространено предупреждение для местных жителей и туристов. Спасатели предостерегают от посещения вулкана Безымянный из-за возросшей вероятности его извержения, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС со ссылкой на данные учёных.
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Извержение может начаться в ближайшие несколько недель. Любителям экстремального спорта рекомендуют не посещать район вокруг вулкана. Также рядом с ним советуют не летать на малых воздушных судах.

Учёные предупреждают, что если извержение начнётся, то пеплом может засыпать посёлки Ключи, Козыревск и Усть-Камчатск.  

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов в 40 километрах от поселка Ключи и 350 километрах от столицы региона - Петропавловска-Камчатского. Предыдущее мощное извержение Безымянного было в 2019 году.

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