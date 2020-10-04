Против главы Нагорного Карабаха возбуждено уголовное дело

Баку обвиняет его в нарушении Женевской конвенции

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по 15 статьям в отношении главы Нагорного Карабаха. Это сделано после массированного обстрела села Гянджи, в результате которого погибли мирные жители.

Баку обвиняет Араика Арутюняна в умышленном убийстве мирного населения и создании паники среди людей. Также в списке обвинений - нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов, терроризм и организация преступного сообщества.

Азербайджанским властям вторят и в Турции. МИД этой страны назвал преступлением обстрел азербайджанского города Гянджа. В распространенном заявлении дипведомства осуждаются действия Еревана и содержится обвинение в нарушении Арменией Женевской конвенции.

По последним данным азербайджанской стороны, с начала военных действий от обстрелов погибли 24 мирных жителя, более сотни получили ранения. В свою очередь, армянская сторона обвиняет Баку в массированном обстреле жилых кварталов Степанакерта, в результате которых также имеются многочисленные жертвы среди мирного населения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"