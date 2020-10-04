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Российские журналисты попали под обстрел в Карабахе

16:15
  • воскресенье
  • 04 октября 2020

Один репортёр пострадал

Группа российских журналистов попала под обстрел в Нагорном Карабахе. Репортёр "Известий" Денис Кулага получил лёгкую контузию, у него болит голова.
Против главы Нагорного Карабаха возбуждено уголовное дело

Журналисты снимали последствия удара по электроподстанции в Степанакерте, когда начался новый обстрел. Снаряды падали рядом с ними.

В Нагорном Карабахе продолжаются ожесточенные столкновения. Серия взрывов утром 4 октября раздалась в центре Степанакерта. Один из снарядов попал в подстанцию, снабжающую город электричеством. Столица непризнанной республики осталась без света.

В свою очередь, Баку обвиняет армянскую строну в обстреле посёлков и деревень. Сообщается о погибших и раненых мирных жителях.

Активные боевые действия на линии разграничения сторон начались в Карабахе 27 сентября. Баку и Ереван обменялись взаимными обвинениями в обострении ситуации. Мировое сообщество просит стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Единственной страной, поддержавшей боевые действия Азербайджана в Нагорном Карабахе, стала Турция.

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