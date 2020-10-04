В Минске протестующие сломали милицейский водомёт (видео)

В центре города опять неспокойно

Протестующие в Минске сломали водомёт, с помощью которого силовики разгоняли очередную несанкционированную акцию. Видео опубликовано в соцсетях.

На пересечении проспекта Машерова и улицы Заславской несколько десятков людей обступили водомёт, сняли с него канистры с красящей жидкостью и вылили её на дорогу. После этого водомёт вышел из строя, развернулся и случайно облил самих милиционеров.

Традиционно в воскресенье в Минске проходит очередная акция протеста, на этот раз получившая название среди оппозиционеров "Марш освобождения политзаключённых".

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным Центризбиркома, на них одержал уверенную победу Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Части населения это не понравилось: люди посчитали, что ЦИК исказила информацию.

В стране вспыхнули протестные акции, в первые дни они жёстко подавлялись силовиками: стражи порядка применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. На некоторых предприятиях были организованы забастовки, но они были малочисленными.

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