В Минске протестующие сломали милицейский водомёт (видео)

В центре города опять неспокойно
Протестующие в Минске сломали водомёт, с помощью которого силовики разгоняли очередную несанкционированную акцию. Видео опубликовано в соцсетях.
На пересечении проспекта Машерова и улицы Заславской несколько десятков людей обступили водомёт, сняли с него канистры с красящей жидкостью и вылили её на дорогу. После этого водомёт вышел из строя, развернулся и случайно облил самих милиционеров.
Традиционно в воскресенье в Минске проходит очередная акция протеста, на этот раз получившая название среди оппозиционеров "Марш освобождения политзаключённых".
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным Центризбиркома, на них одержал уверенную победу Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Части населения это не понравилось: люди посчитали, что ЦИК исказила информацию.
В стране вспыхнули протестные акции, в первые дни они жёстко подавлялись силовиками: стражи порядка применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты и резиновые пули. На некоторых предприятиях были организованы забастовки, но они были малочисленными.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"