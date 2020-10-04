Учёный назвал сроки снятия коронавирусных ограничений в России

Это произойдёт нескоро

Ограничения, введённые весной этого из-за коронавируса, могут снять только в конце 2022 года. С таким прогнозом выступил бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов.

"В условиях частичных ограничений нам придётся жить ещё год-два, пока мы не научимся правильно пользоваться вакцинами", - предположил вирусолог в интервью изданию URA.RU. По его мнению, сейчас важно избежать введения повторного карантина и самоизоляции.

В последние две недели в России, как и во всём мире, наблюдается всплеск заражений коронавирусом. В европейских столицах ставят новые рекорды по числу заболевших. Власти вводят новые ограничения. В некоторых странах они ещё жёстче, чем в марте-апреле.

По данным на 4 октября, в России зарегистрировано 1 215 001 случай заражения коронавирусом, умерли 21 358 больных. В Москве с начала пандемии выявлено 303 940 инфицированных, скончались от осложнений 5 343 человека.

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